В Челябинской области мониторить хронические заболевания будут дистанционно

Совместные проекты помогут быстрее выявлять опасные состояния здоровья. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области может появиться «Карта жителя». Запуск сервиса, который повысит доступность государственных муниципальных услуг и городских служб для жителей региона, губернатор Алексей Текслер обсудил на встрече с представителями «Сбербанка».

Возможность реализации проекта в Челябинской области сейчас изучает областное минцифры. Кроме того, на встрече стороны обсудили внедрение цифровой платформы для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями от медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».

Предусмотрено два формата: с использованием «умных» носимых устройств, передающих данные в мобильное приложение «СберЗдоровье», или авторизированный обзвон – когда робот звонит пациенту и собирает показатели. В обоих случаях информация сразу передается врачу, который может отследить отклонения и связаться с пациентом для корректировки терапии.

— Мы заинтересованы в развитии дистанционного мониторинга пациентов, — отметил Алексей Текслер. — Это современное направление. Такого рода цифровые сервисы нам необходимы.