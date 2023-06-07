Алексей Текслер поручил направить дополнительные средства на технику для тушения лесных пожаров

Фото: ГУ лесами по Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал не допускать перехода лесных пожаров на населенные пункты. Сейчас в регионе зарегистрированы 533 лесных пожара на площади почти 12 тысяч гектаров и 2950 ландшафтных пожаров на площади более 3,5 тысяч гектаров.

Алексей Текслер отметил, насколько важно своевременно обнаруживать и оперативно тушить возгорания. Дополнительную технику для этих целей закупят на средства из областного бюджета. Глава региона также напомнил о профилактике пожаров: опашке территорий и уборке сухой травы.

— Вы помните, в 2021 году мы горели в июле. Сейчас только начало июня, и мы уже такой тяжелый период прошли, и ситуация может обостриться в любой момент, — отметил Алексей Текслер, обращаясь к членам регионального правительства. — В целом, хочу сказать, что за это время мы справлялись достойно. Муниципалитеты серьезно работали, и наши лесники, особо охраняемые территории. Повторюсь, коллеги, расслабляться рано, все лето еще у нас впереди.