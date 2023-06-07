В Челябинске вновь открывают движение трамваев на мосту по проспекту Победы

На прежние маршруты возвращаются трамваи №15 и 18
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске открыли движение трамваев на Ленинградском мосту. Проезд для них там был ранее недоступен, так как на проспекте Победы между улицами Российской и Кирова велась замена путей. По планам работы собирались завершить 19 июня, но подрядчик сделал все раньше срока.
— Движение трамваев по пр. Победы на участке от ул. Российской до ул. Кирова возобновляется 9 июня. На прежние трассы движения возвращаются маршруты №15 и 18, — сообщили в «ЧелябГЭТ».
В организации также добавили, что трамвай № 6 будет направлен по маршруту ЧТЗ — ул. Российская — ул. Кирова — ул. Карла Маркса — ЧТЗ.
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