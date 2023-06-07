В Челябинской области задержали 14-летнего школьника, работавшего курьером на телефонных мошенников

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Трехгорном Челябинской области задержали 14-летнего подростка, который работал курьером на телефонных мошенников. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка.

Жертвой аферистов стала 84-летняя пенсионерка. Ей позвонили по телефону и сообщили, что ее подруга попала в ДТП и для урегулирования ситуации нужны деньги. Пожилая женщина на уловку повелась, и вскоре к ней направили курьера.

Прибывший подросток был в маске. Он забрал у пенсионерки 300 тысяч рублей и ушел. Позже женщина поняла, что ее обманули.

Полицейские нашли подростка, когда он стоял у банкомата и уже собирался загружать туда деньги. У него успели изъять всю сумму, которую он ранее забрал у пенсионерки.

— По словам 14-летнего подростка, работу курьером он нашел интернете и считал, что это честный заработок, – прокомментировали в полиции.

После произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас ведется поиск аферистов, которые причастны к этой мошеннической схеме.

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