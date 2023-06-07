В Челябинской области обнаружили 23 тонны зараженных слив и помидоров

Томаты в регион завезли из Туркменистана Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинскую область из-за рубежа завезли сливы и помидоры, которые заражены плодожоркой и молью. Овощи и фрукты общим весом в 23 тонны уничтожать не будут, а отправят на обеззараживание. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора.

— В партии свежей сливы (14,2 тонны) из Узбекистана, выявлена восточная плодожорка, а в партии томатов (девять тонн) из Туркменистана выявлена южноамериканская томатная моль, — уточнили в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям.

При обеззараживании будет задействован метод фумигации – вредителей уничтожат отравляющими газами. После этого проведут проверку, в ходе которой примут решение о выпуске продукции в продажу.

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