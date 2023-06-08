Из Челябинска в Сосновский район запустят новый автобусный маршрут

Автобусы начнут перевозить пассажиров на следующей неделе
Фото: Андрей АБРАМОВ
Из Челябинска запустят новый автобус в Сосновский район. С 12 июня он начнет работать по маршруту «Челябинск (Северные ворота) – Нагорный».
Автобус поедет через поселки Солнечный и Полянный, село Большое Баландино, деревню Шигаево, село Долгодеревенское.
Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"
Как пояснили в ОГКУ «Организатор перевозок», ранее в Сосновском районе по нерегулируемому тарифу работал автобус №192. Но перевозчик отказался его обслуживать. Маршрут №150 заменит автобус №192, но будет работать уже по регулируемому тарифу.
Напомним, в Челябинске сняли ограничение на проезд трамваев по проспекту Победы.
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