В Челябинской области ребенок сбежал из детского сада и через лес ушел в соседний поселок

Воспитатели не заметили, как мальчик отбился от группы и сбежал в лес Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В поселке Рощино Сосновского района шестилетний мальчик сбежал из детского сада.

Во время обеда ребенок выбрался с детсадовской территории и отправился в лесной массив. Он прошел через заросли и попал в соседний поселок Есаульский. Там юный путешественник познакомился с местными детьми и до самого вечера играл с ними на улице.

Пропажу ребенка заметили, забили тревогу, к поискам подключили волонтеров. Лишь вечером мальчика нашли и передали сначала сотрудникам полиции, а затем родителям.

— Прокурором Сосновского района заведующей дошкольным учреждением внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании, по результатам которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — рассказали в региональной прокуратуре.

В СУ Следственного комитета по Челябинской области заявили, что проводят проверку. Следователи выясняют, исправно ли сотрудники детского сада выполняли свои обязанности.

Напомним, в Челябинской области женщина случайно задушила младенца во сне.

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