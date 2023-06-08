Жителей Южного Урала приглашают в хоровод

Это 27-ой по счету областной фестиваль народного творчества. В 2023 году он пройдет на новом месте.

Фото: Областной центр народного творчества

Хоровод закружат в поселке Слюдорудник на территории туристического центра «Провинция». Такое решение принято из-за очень высокой нагрузки на памятник природы, особо охраняемую территорию – Сугомакский природный комплекс.

— Областной праздник пройдет в День России, — комментирует предстоящее мероприятие директор Областного центра народного творчества Оксана Громова. — В прологе фестиваля выступит заслуженный коллектив России ансамбль «Ералаш», победитель Всероссийского фестиваля любительских коллективов фольклорный коллектив «Ярмарка» и студенты Челябинского института культуры. Преемственность поколений, традиционная русская культура – главный замысел праздничного фестиваля.

Артисты и зрители будут водить хоровод, изучать старинные русские забавы и игрища, участвовать в богатырских поединках и гулять на ярмарках мастеров декоративно-прикладного творчества.

Фестиваль ежегодно посещают несколько тысяч человек: творческие коллективы, мастера, зрители, которые приезжают в Кыштым из территорий Южного Урала, Свердловской области.

Фото: Областной центр народного творчества

Примечательно, что «Русский хоровод» занесли в книгу рекордов России в категории «Самый многочисленный хоровод на открытом воздухе».