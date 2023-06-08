Не хватает тех, кто вяжет и лечит: В Челябинской области назвали самые востребованные профессии

Спрос на педиатров за год только вырос Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области составили список дефицитных специалистов. По данным региональной Контрольно-счетной палаты, на Южном Урале не хватает рабочих, технических специалистов и врачей.

Аналитики сравнивали количество открытых в области вакансий и количество стоящих на учете безработных - обладателей соответствующих профессий.

Оказалось, что больше всего на рынке труда вытребованы арматурщики. На каждого ищущего работу специалиста приходится по 841 вакансии.

Не хватает также рабочих зеленого производства, операторов автоматических линий и станков, вязальщиков схемных жгутов и шнуров, обработчиков птицы.

Среди служащих самая востребованная профессия — участковый терапевт. На одного безработного специалиста приходится по 130 незанятых вакансий. Недостает также врачей-педиатров, инженеров по подготовке производства и инженеров-программистов, инженеров по надзору за строительством. На все эти специальности спрос работодателей превышает количество потенциальных сотрудников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru