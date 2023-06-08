В Челябинской области пенсионерка попыталась прогнать прибывшего ей на помощь спасателя

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Карталах развернули спасательную операцию ради 82-летней пенсионерки, которая не пускала в квартиру родственников.

Близкие регулярно навещают пожилую женщину. Во время очередного визита дверь им никто не открыл. Не помогали ни звонки, ни долгий стук. Дверь оказалась заперта изнутри на щеколду, попасть в дом никак не выходило. Встревоженные родственники вызвали спасателей.

Спасатели поднялись по лестнице к окну квартиры на третьем этаже. Они заглянули в окно и сразу же обнаружили, что хозяйка цела и невредима.

— Пожилая женщина, испугалась и пыталась прогнать спасателя, но после объяснения жестами, поняла, в чем дело и самостоятельно открыла дверь, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Оказалось, с возрастом пенсионерка стала плохо слышать. Она даже не подозревала о перепуганных родственниках, барабанивших в дверь.

По просьбе близких женщины, спасатели сняли с двери щеколду. Семье посоветовали держать под рукой запасной комплект ключей, чтобы всегда можно было попасть в гости к бабушке.

Ранее в Челябинской области шестилетний мальчик сбежал из детского сада в лес.

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