На ходулях и с флагами: В Челябинске День России будут отмечать в трех парках

Ходулисты регулярно появляются на праздниках в Челябинске Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске обнародовали афишу Дня России. Праздничные мероприятия 12 июня устроят в парке имени Гагарина, горсаду имени Пушкина и Саду Победы.

В парке имени Гагарина торжества продлятся с 14:00 до 17:00.

На сцене выступят региональные творческие коллективы. В начале концерта собираются продемонстрировать гигантский флаг России.

Посетители парка смогут поучаствовать в викторинах и выиграть призы, а еще — посетить «Сам.Маркет» — ярмарку товаров, сделанных руками мастеров. Для взрослых и детей откроют фотозону и проведут мастер-классы.

— Гостей события будут развлекать ходулисты с флагами России и гигантские ростовые куклы, – сообщили в челябиснком управлении культуры.

В горсаду имени Пушкина 12 июня тоже появятся ходулисты с российскими флагами. Праздник начнется в 12:00 и завершится в 15:00.

Выступят народные коллективы, детей будут развлекать аниматоры.

В Саду Победы торжества запланированы с 12:00 до 15:00.

Детям покажут кукольный спектакль «Гуси-лебеди». Для взрослых устроят концерт «Россия в моем сердце». И, конечно, не обойдется без артистов на ходулях.

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