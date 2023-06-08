Ничего святого: икону, медаль и строительные инструменты украл неудачливый рецидивист

Мужчину ждут 4,5 года колонии строгого режима
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Рецидивиста из Магнитогорска не остановили предыдущие сроки, он вновь вышел на дело. За что и поплатился.
В декабре прошлого года незадачливый вор не удержался от соблазна, когда был в гостях у знакомой. Остался один и украл икону «Вход Господень в Иерусалим» и юбилейную медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов». Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.
Поверив в себя, мужчина решил снова пойти на дело. Из хозблока на садовом участке украл строительные инструменты на 30 тысяч рублей.
От инструментов успел избавиться. А вот икону и медаль сотрудники полиции изъяли у него и вернули потерпевшей.
– Исковые требования потерпевшей от хищения строительных инструментов удовлетворены в полном объеме, – отметила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Суд учел, что это рецидив, и назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тело лежало на балконе: женщина убила сожителя и провела полгода в квартире с его трупом
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru