Ничего святого: икону, медаль и строительные инструменты украл неудачливый рецидивист

Мужчину ждут 4,5 года колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рецидивиста из Магнитогорска не остановили предыдущие сроки, он вновь вышел на дело. За что и поплатился.

В декабре прошлого года незадачливый вор не удержался от соблазна, когда был в гостях у знакомой. Остался один и украл икону «Вход Господень в Иерусалим» и юбилейную медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов». Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.

Поверив в себя, мужчина решил снова пойти на дело. Из хозблока на садовом участке украл строительные инструменты на 30 тысяч рублей.

От инструментов успел избавиться. А вот икону и медаль сотрудники полиции изъяли у него и вернули потерпевшей.

– Исковые требования потерпевшей от хищения строительных инструментов удовлетворены в полном объеме, – отметила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд учел, что это рецидив, и назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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