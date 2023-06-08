В Магнитогорске экс-начальника отдела судебных приставов осудили за взятку по делу ПО «Монтажник»

Бывшего пристава за взятку приговорили к сроку в колонии и выплате штрафа Фото: Анастасия Осипова

В Магнитогорске бывшего начальника отдела судебных приставов Нафиса Фаттахова признали виновным в получении взятки.

Приставу через посредника передали 200 тыс. рублей. За эти деньги он должен был помочь во взыскании долга с АО «ПО Монтажник». С фирмы в итоге стребовали 83 млн рублей.

В конце прошлого года Нафиса Фаттахова уже признали виновным в получении других взяток. С учетом предыдущего приговора 58-летнему бывшему начальнику отдела назначили шесть с половиной лет в колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, у взяточника изъяли незаконно полученные 200 тыс. рублей, его также оштрафовали на 950 тыс. рублей, лишили звания полковника внутренней службы и права занимать должности на госслужбе в течение шести с половиной лет.

Производственное объединение «Монтажник» сейчас проходит процедуру банкротства. Фирму связывают с семьей бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Ранее суд арестовал собственность экс-главы региона на 930 млн рублей из-за субсидиарной ответственности по долгам «Монтажника». Несколько дней назад с части суммы сняли обременение, но только затем, чтобы передать средства в конкурсную массу банкротящейся компании.

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