Стать главой города еще школьником: конкурс «Юный глава» для участников «Движения первых»

В прошлом году за это звание боролись 15 школьников, и разработали социально значимые проекты. Фото: "Движение первых"

Стать главой города, обучаясь в школе – реально. В Челябинске стартовал проект «Юный глава», в котором школьники смогут проявить лидерские способности, научиться эффективно работать в команде, а также смогут включиться в разработку и реализацию своих инициатив.

Конкурс проводится в рамках 2 направлений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»: образование и знания «Учись и познавай», дипломатия и международные отношения «Умей дружить».

На протяжении 5 этапов проекта каждый участник сможет представить свои достижения, пройти индивидуальные собеседования, а также создать командный социально значимый проект и реализовать его.

Фото: "Движение первых"

В 2022 году за звание «Юный глава» боролись 15 школьников, лидеров ученического актива Челябинска. Все они не только прошли различные конкурсные испытания, но и разработали свои социально значимые проекты. Команда победителей выбрала своим приоритетным направлением патриотическое воспитание и формирование позитивного отношения молодого поколения к своей малой Родине.

Принять участие в конкурсе могут ученики 8 – 9 классов общеобразовательных школ и студенты 1 курса организаций профессионального образования Челябинска. Заявку можно подать на сайте будьвдвижении.рф до 12 июня 2023 года.

Победители конкурса вместе с командой в течение 2024 года будут реализовывать программу деятельности и войдут в Совет обучающихся-участников местных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в городе Челябинске.

Организатором Конкурса является региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Челябинской области при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области и Комитета по делам образования города Челябинска.