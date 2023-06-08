В Челябинске открыли производство огромных стеклопакетов

Стеклопакеты можно использовать в строительстве и создании интерьеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске запустили производство сверхбольших стеклопакетов. Один оконный сегмент, выпущенные предприятием, может достигать 12 метров в длину. Как сообщили в Фонде развития промышленности, компания «Модерн Гласс» вложила в запуск производства 2,2 млрд рублей. Открыли 50 новых рабочих мест.

На предприятии рассчитывают к концу 2024 года нарастить объем производства до 3,8 тыс. тонн в год.

Очень большие стеклопакеты можно использовать для остекления фасадов или вместо перегородок в помещениях. Ранее такую продукцию в России не выпускали, только завозили из Европы и Китая.

Челябинское предприятие не только собирает стеклопакеты, но может закалять и ламинировать стекло, выполнять на нем цифровую печать. Материал, огромные стеклянные листы доставляют из Ростовской области и Башкортостана.

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