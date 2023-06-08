Мальчик плохо спит и нуждается в пластической операции: 250 тысяч рублей требуют у женщины, чья собака укусила школьника за лицо

К сожалению, не все собаки добрые.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Страшными последствиями закончилась прогулка двух школьников в поселке Новопокровский Кизильского района. Пока 12-летние мальчишки играли, во двор забежала собака с цепью. Она набросилась на одного из них и успела серьезно потрепать верхнюю губу.
Но одними шрамами дело не ограничилось. Теперь мальчик боится животных, плохо спит и часто тревожится. Из-за травмы появились дефекты речи. А исправить губу теперь поможет только пластическая операция.
– Несовершеннолетний испытывает нравственные страдания, это выражается в периодических истериках со слезами, отказах ходить в школу. Ребенок стесняется есть в школьной столовой, плачет из-за насмешек друзей, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Участковый в ходе проверки выяснил, что собака живет у жительницы того же поселка. С нее прокуратура и намерена взыскать 250 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда. Исковое заявление уже направили в Агаповский районный суд.
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