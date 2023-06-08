В Челябинске в выходные изменятся троллейбусные маршруты

Изменения коснутся двух маршрутов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменят маршруты троллейбусов №7 и №12.

Это сделают из-за работ по обновлению контактной сети. Провода будут перетягивать на участке Свердловского проспекта между проспектом Ленина и улицей Воровского.

С субботы 10 июня до 5:00 вторника 13 июня троллейбус №7 будет курсировать по маршруту « ЧМК — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина».

В обратном направлении он поедет по схеме «Парк Гагарина — проспект Ленина — Энгельса — Коммуны — Свердловский проспект — ЧМК».

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

В тот же период троллейбус №12 станет перевозить пассажиров по маршруту «Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина».

Обратно он двинется по маршруту «Парк Гагарина — проспект Ленина — Энгельса — Коммуны — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молдавская».

— Пользуйтесь автобусами №51, КМ, — порекомендовали оставшимся на выходные без троллейбусов челябинцам в ОГКУ «Организатор перевозок».

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