В Челябинске в выходные изменятся троллейбусные маршруты

Изменения коснутся двух маршрутов
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске временно изменят маршруты троллейбусов №7 и №12.
Это сделают из-за работ по обновлению контактной сети. Провода будут перетягивать на участке Свердловского проспекта между проспектом Ленина и улицей Воровского.
С субботы 10 июня до 5:00 вторника 13 июня троллейбус №7 будет курсировать по маршруту « ЧМК — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина».
В обратном направлении он поедет по схеме «Парк Гагарина — проспект Ленина — Энгельса — Коммуны — Свердловский проспект — ЧМК».
Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"
В тот же период троллейбус №12 станет перевозить пассажиров по маршруту «Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина».
Обратно он двинется по маршруту «Парк Гагарина — проспект Ленина — Энгельса — Коммуны — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молдавская».
— Пользуйтесь автобусами №51, КМ, — порекомендовали оставшимся на выходные без троллейбусов челябинцам в ОГКУ «Организатор перевозок».
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