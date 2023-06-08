Челябинцев будут штрафовать за купание в Изумрудном карьере, пруду Девичьи слезы и еще на 30 пляжах

Запретные пляжи обещают патрулировать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске обнародовали список пляжей, на которых запрещено купаться. В нем 33 пункта. Для сравнения, в списке разрешенных всего 15 пляжей на трех водоемах.

В запретных местах отдыха уже установили знаки. Спасатели, полицейские и сотрудники городского управления безопасности патрулируют «дикие» пляжи.

— За купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность в размере от 500 до 2 тыс. рублей, — сообщили в управлении безопасности.

Среди мест, в которых купание запрещено, любимый горожанами Изумрудный карьер, пруд Девичьи слезы, пляж «Восход» на озере Смолино, пляж «Каспийский берег» на Шершневском водохранилище, озеро Синеглазово, спуск к реке Миасс рядом с органным залом «Родина».

Вот полный список челябинских пляжей, купаться на которых нельзя:

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Озеро Смолино:

Сухомесово, в районе перекачивающей насосной станции.

В районе пересечения ул. Бобруйской и ул. Новороссийской (участок 1 и 2).

Береговой, ул. Бирская 4-я. Береговой, ул. Ямпольская 1-я.

В районе домов № 84, 86 по ул. Хуторной.

Пляж «Восход» в районе дома № 88 по ул. Новороссийской.

Пруд «Девичьи слезы» ул. Агалакова, ул. Южный Бульвар.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Шершневское водохранилище:

Севернее муниципального пляжа «Городской» (250 метров до плотины гидротехнического сооружения Шершневского гидроузла).

Пляж «Каспийский берег» (в районе дамбы гидротехнического сооружения Шершневского гидроузла).

Восточная часть пляжа «Белый парус» (250 метров до дамбы гидротехнического сооружения Шершневского гидроузла).

На берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский Бор.

Вблизи проезжей части Западного шоссе по ул. Лыжных Батальонов, 7а.

1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища.

Река Миасс:

в районе дома № 36 по ул. Университетской Набережной и плотины «Коммунар».

севернее бизнес-дома «Петровский» по ул. Труда, 84.

«Шершневский Каменный карьер» Челябинский городской бор, пос. Шершневские Каменные Карьеры.

Карьер «Голубой» пос. Уфимские Каменные Карьеры, юго-восточная часть Челябинского городского бора.

Карьер «Изумрудный» юго-западная часть Челябинского городского бора.

Карьер «Сопливчик» Челябинский городской бор, возле Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн».

Карповый пруд в западной части Шершни Курчатовский район.

Карьер в микрорайоне Градский Прииск.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН

Карьер в районе ул. Байкальской, гаражно-строительного кооператива № 502, гаражно-строительного кооператива № 504.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Озеро Синеглазово, Новосинеглазово, ул. Подгорная.

Озеро Исаково, Исаково, ул. Морозова.

Пруд Новосинеглазово, в районе дома № 20в по ул. Челябинской.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Река Миасс

В районе домов № 7в, 9а, 11, 11а по ул. Набережной.

В районе сквера имени Челюскинцев (со стороны Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Городской клинической больницы № 5 г. Челябинска).

Перед пешеходным мостом на остров Заячий (далее – о. Заячий) в районе дома № 2а по ул. Болейко.

Справа от пешеходного моста на о. Заячий в районе дома № 4 по ул. Болейко.

Набережная напротив ТК «Набережный», по ул. Кирова, 27.

Юго-западнее зала органной и камерной музыки «Родина», по ул. Кирова, 78.

Рядом с пешеходным мостом на пос. Мелькомбинат 2 (плотина «Коммунар», напротив дома № 40 по ул. Университетской Набережной).

В районе дома № 32 по ул. Российской.

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