В Челябинске готовится к открытию стоматологический кабинет для людей с инвалидностью

Кабинет готовится к открытию. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Сейчас в Челябинской области нет стоматологических кабинетов, которые бы обслуживали взрослых людей с инвалидностью. Речь идет о пациентах с ментальными нарушениями. В основном им приходится обращаться за лечением в частные клиники, где только общее обезболивание стоит от 5 тысяч рублей.

Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов уже несколько лет работает над решением этой проблемы. Об этом члены челябинского филиала ВОРДИ рассказали на пресс-конференции в КП-Челябинск.

Инициативу челябинского филиала ВОРДИ поддержала жена губернатора области. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Мы занимаемся этим вопросом с 2019 года, потому что очень важно, чтоб у детей и взрослых с ментальными особенностями появился свой стоматологический кабинет. Прошли много инстанций, и, наконец, все получилось. Сейчас кабинет на стадии открытия. Его совсем скоро запустят. Будет несколько стоматологических кресел, – сообщила председатель движения родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Дом Надежды» Вера Свинухова.

Ранее инициативу поддержала жена губернатора Челябинской области и учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

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