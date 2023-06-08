Двукратный чемпион мира по гребле вместе с семьей переехал в Челябинск, чтобы тренировать детей

Семья Шамшуриных бросила все и переехала в Челябинск. Фото: Hornews.com

Кирилл и Анастасия Шамшурины переехали в Челябинск, чтобы тренировать детей в местной школе олимпийского резерва по гребле. Здесь они проживают вместе со своей шестилетней дочкой Полиной, которая уже постигает азы этого вида спорта. К слову, ее папа является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы по гребле на каноэ. Об этом сообщает портал Hornews.com.

Будущая супружеская пара познакомилась на сборах, как это часто бывает в семьях спортсменов. Кирилл родом из Приднестровья, Анастасия — из маленького городка Шатура в Московской области. Девушка сначала занималась лыжным спортом, потом ушла на байдарки. А вот у Кирилла — целая родословная гребцов. Его отец и сестра являются тренерами.

Шамшуриных в Челябинскую область пригласил главный тренер спортивной школы олимпийского резерва №11 по гребле на байдарках и каноэ — Василий Рыбаков, который является давним другом семьи Кирилла. Кирилл какое-то время тренировался у него, бывал здесь на сборах и даже выступал за Челябинск на соревнованиях, хотя жил при этом в Московской области. Услышав о предложении тренировать детей в другом городе, молодая семья спортсменов долго не думала.

— Мы энтузиасты-оптимисты. Когда Василий Петрович рассказал, что хочет привлекать молодых тренеров, мы быстро решили: едем! Все в Броннице бросили и приехали, – рассказывают Шамшурины.

Местная школа и подход тренера к занятиям очень нравится Кириллу, его супруга и дочка тоже довольны переездом.

— Василий Петрович хочет, чтобы Челябинск звучал. И мы готовы ради этого потрудиться, вложить свои силы! – уверенно говорит Кирилл Шамшурин.

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