В зоне спецоперации погиб замкомандира батальона «Южноуралец» Валерий Токарев

Фото: архив КП

В специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб заместитель командира добровольческого батальона «Южноуралец» Валерий Токарев. О его смерти в четверг, 8 июня, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего.

— Валерий Николаевич Токарев отдал свою жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа, погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе. Мы всегда будем помнить его подвиг. Я лично передавал ему знамя батальона «Южноуралец». Запомнил Валерия Николаевича мужественным, отважным человеком, истинным патриотом своей страны. Скорбим по невосполнимой утрате, — заявил Алексей Текслер.

Глава региона также отметил, что правительство Челябинской области окажет семье погибшего всю помощь и поддержку.

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