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НовостиОбщество8 июня 2023 15:05

В Челябинске пройдет выставка ретроавтомобилей «Машина времени»

Рассказываем, когда начнется мероприятие
Ян Стоев
Ян Стоев

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 10 июня, в Челябинске состоится выставка ретроавтомобилей «Машина времени». Как сообщает ИА «Уральский меридиан», мероприятие будет проходить с 10:00 до 16:00 часов.

Ретроавтомобили выставят на показ в сквере у Театра драмы имени Наума Орлова. Организаторы мероприятия обещают продемонстрировать более ста машин, мотоциклов и даже велосипедов.

Некоторые владельцы автомобилей разрешат сделать фото прямо в салоне, а также расскажут о технических характеристиках своего раритета. Кроме того, для посетителей предусмотрены бесплатные поездки на квадроциклах и машинках багги. Дети смогут покататься на игрушечных педальных авто из Советского Союза.

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