В Магнитогорске экс-начальника отдела судебных приставов отправили в колонию за взятку

Отбывать наказание бывший пристав будет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске вынесли обвинительный приговор 58-летенему экс-начальнику отдела судебных приставов по Орджоникидзевскому району. Его признали виновным в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Как установил суд, летом 2019 года судебный пристав получил через посредника взятку в размере 200 тысяч рублей. В обмен на эти деньги он оказал помощь по взысканию долгов со строительной компании, в отношении которой было возбуждено исполнительное производство. Эта фирма должна была 83 млн рублей.

За совершенное преступление обвиняемого приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима. Дополнительно ему назначили штраф в размере 950 тысяч рублей, а также лишили права работать на госслужбе в течение шести с половиной лет.

Также с бывшего пристава взыскали в пользу государства 200 тысяч рублей, которые соответствуют сумме полученной взятке. Кроме того, он был лишен специального звания «полковник внутренней службы».

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