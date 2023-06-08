Областной суд продлил арест экс-замдиректору челябинского МКУ «Городская среда»

В СИЗО обвиняемый пробудет как минимум месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд оставил под стражей бывшего заместителя МКУ «Городская среда» Вадима Левченко, обвиняемого в получении двух взяток в особо крупном размере. Он пробудет в СИЗО как минимум месяц. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, указывая, что обвиняемый не намерен скрываться от органов следствия и оказывать давление на свидетелей, — уточнили в надзорном ведомстве. — С учетом мнения прокурора Челябинский областной суд отказал в жалобе стороны защиты, оставив постановление районного суда без изменения.

Напомним, бывшего руководителя МКУ «Городская среда» Александра Грезева и двух его замов Сергея Любимова и Вадима Левченко задержали в июне прошлого года. Всем им предъявили обвинение в получении взяток. По версии следствия, чиновники брали взятки от владельцев торговых точек, чтобы их киоски не демонтировали. Позже силовики задержали по этому делу бывшего советника мэра Челябинска Петра Конарева. Ему вменяют получение 44 взяток.

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