Такого не было 10 лет: нацпарк «Таганай» наводнили полчища белых бабочек

Фото: нацпарк "Таганай"

Национальный парк «Таганай» в Челябинской области переживает нашествие боярышниц. Необыкновенное множество этих бабочек с белоснежными крыльями появилось в начале июня. Полчища насекомых можно встретить на лугах и в светлых сосняках.

Бабочки помогают растениям, опыляя черемуху, шиповник, бруснику. Но есть и обратная сторона медали: прожорливые гусеницы боярышниц уничтожают листья.

— Последние нашествия боярышниц в парке отмечались в 2010-2012 годах, теперь после десятилетнего перерыва все повторяется, — рассказали в пресс-службе «Таганая».

Каждая выжившая самка боярышницы может отложить на листьях до 200 яиц. Повторится ли нашествие бабочек в следующем году, будет зависеть от больших синиц. Если птицы истребят большую часть гусениц, то летом 2024 года бабочек будет не так много.

Напомним, в Варненском районе из-за борьбы с насекомыми-вредителями запретили собирать ягоды и грибы.

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