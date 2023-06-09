После взрыва на заводе в Златоусте возбудили уголовное дело

Причиной ЧП, по предварительной версии, стало нарушение правил безопасности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Следственном комитете возбудили уголовное дело после взрыва на «Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования».
– В вечернее время 8 июня на территории предприятии при проведении работ произошла резкая разгерметизация изделия. Двое рабочих получили смертельные травмы, одному причинены телесные повреждения, — рассказали в СУ СК по Челябинской области.
Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ, повлекшем смерть двух человек. Сейчас на заводе работают сотрудники ведомства. Ход расследования взяли на контроль в руководстве СУ СК.
Напомним, травмированного при разгерметизации емкости рабочего доставили в больницу. Пострадавший в тяжелом состоянии, прогнозы врачей неблагоприятные.
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