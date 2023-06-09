Уралэнергосбыт рекомендовал клиентам обращать внимание на цвет квитанции

Разные цвета квитанций заранее подскажут о проблемах. Фото: Уралэнергосбыт

«Уралэнергосбыт» решил привлечь жителей области к имеющимся долгам по электроэнергии необычным способом. С июня компания начала выпускать квитанции по формату светофора – красные, желтые и зеленые.

Цель разноцветных квитанций – предупредить клиентов о возможных последствиях неоплаты коммунальных услуг и заранее сигнализировать о проблемах.

– Документ в зеленой гамме означает, что клиент исправно оплачивает коммунальные платежи и ему не о чем беспокоиться;

– желтая квитанция сигнализирует, что оплата коммунальных услуг производится несвоевременно, и компания намерена обратиться в суд;

– красная квитанция предупреждает о предстоящем отключении электроэнергии.

Фото: Уралэнергосбыт

Также в разноцветных квитанциях размещены уведомления от компании. На желтой – досудебная претензия об оплате задолженности. На красной – предупреждение об ограничении электроснабжения. В сообщении указаны сроки для решения вопросов и возможные дополнительные расходы. Так, например, после подачи документов в суд клиенту придется оплатить судебные издержки и исполнительский сбор 7%, если решение суда не будет исполнено вовремя. Для возобновления подачи электроэнергии придется оплатить основной долги работу электриков. Оплата за повторное подключение составит 2 990 руб.

Всего за май единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» сформировал 30 тысяч желтых и 8 тысяч красных квитанций.

— Все уведомления в платежных документах являются официальными. Такой способ оповещения предусмотрен Правилами предоставления коммунальных услуг. Поэтому, получив красную или оранжевую квитанцию, отнеситесь к этому серьезно и постарайтесь максимально быстро решить вопрос. Если оплата в указанный срок не поступит, компания будет вынуждена прибегнуть к крайним мерам, — прокомментировал первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Напомним, на 1 июня 2023 года долги за электроэнергию превысили 1,2 млрд рублей, за отопление и ГВС перед «УСТЭК-Челябинск» – 2,4 млрд рублей. Квитанции с задолженностью получает каждый 5 житель области.