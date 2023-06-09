Житель Челябинской области уехал на машине с полным багажником пива и пропал

Любитель пива собирался на озеро но нашли его в лесу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Коркинском районе пропал 26-летний мужчина. Житель поселка Первомайский взял машину родственника, уехал отдыхать на озеро, и с тех пор его никто не видел. В багажнике автомобиля хранился большой запас пива. Сам пропавший, как подозревали близкие, мог сесть за руль пьяным.

После того, как от мужчины сутки не было вестей, сестра пропавшего попросила помощи в полиции.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, автомобиль удалось найти в лесу. Водитель бросил его и даже не подумал запереть.

Полицейские принялись прочесывать лес, опрашивали отдыхающих на водоемах, жителей ближайших поселков и деревень. Никто пропавшего не видел.

Наконец молодого человека обнаружили в лесу около села Архангельского, в десятке километров от Первомайского.

Подозрения родственников оправдались: мужчина был пьян. В состоянии помутнения он бросил машину и принялся бродить по чаще. А на звонки близких не мог ответить так как разрядилась батарейка в телефоне.

— Полицейские привезли молодого человека домой и передали обеспокоенным родственникам — рассказали в ГУ МВД.

Ранее в Челябинской области шестилетний мальчик сбежал из детского сада и ушел через лес в соседний поселок.

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