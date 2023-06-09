Женщину, которая убила своего возлюбленного и прожила с его телом полгода, отправили в СИЗО

Тело лежало на верхнем левом балконе 7 месяцев
Фото: Дарья МАРКОВА
Челябинку, которая убила своего сожителя, пыталась расчленить его и полгода хранила тело на балконе, отправили в следственный изолятор на два месяца. Об этом КП-Челябинск сообщили в Металлургическом районном суде.
О страшном убийстве стало известно в прошлые выходные. Женщина ударила своего сожителя молотком по голове, а когда поняла, что он умер, попыталась разделать тело, но ничего не вышло. Поэтому спрятала его на балконе. Там оно и разлагалось, пока соседи не забили тревогу из-за ужасного трупного запаха.
КП-Челябинск побывала в доме, в котором жила интересная парочка и рассказала о ней в большом материале.
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