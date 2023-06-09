Уехал на фиолетовом велосипеде: в Магнитогорске разыскивают пропавшего школьника

Фото: vk.com/alfapoisk74mgn

В Магнитогорске разыскивают 13-летнего Владислава Землянова. Днем 8 июня мальчик уехал из частного дома на улице Демьяна Бедного на фиолетовом велосипеде. С тех пор уже почти сутки о местонахождении подростка ничего не известно.

В день пропажи мальчик был одет в черную футболку с красным рисунком, черные шорты с белыми лампасами и черные сланцы.

Всех, кто видел школьника, просят сообщить в полицию или волонтерам отряда «Альфа-Спас» по номерам 8-963-094-50-85, 8-904-803-33-24.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru