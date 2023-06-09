В Челябинской области двое рабочих погибли при разгерметизации емкости на заводе

Следователи подозревают, что разгерметизация случилась из-за нарушения правил безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области двое рабочих погибли при взрыве на предприятии. Инцидент произошел вечером 8 июня на «Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования».

— При проведении работ произошла резкая разгерметизация изделия. Двое рабочих получили смертельные травмы, одному причинены телесные повреждения, — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

В ведомстве возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем смерть двух человек.

— Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе должностные лица предприятия, ответственные за обеспечение безопасности при осуществлении производственной деятельности, — уточнили в СУ СК.

Источник КП-Челябинск сообщил, что пострадавший рабочий находится в больнице в тяжелом состоянии, и прогнозы медиков неблагоприятны.

В региональном министерстве здравоохранения заявили, что пациенту оказывают всю необходимую помощь.

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