В Челябинской области из-за Дня России изменили график выдачи пенсий

У почтальонов 12 июня выходной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области 12 июня, в День России, не будут работать почтовые отделения. Дополнительный выходной повлияет на график выдачи пенсий южноуральцам.

Те, кому деньги на дом приносят почтальоны, получат выплаты раньше срока.

— Пенсионеры, которые получают пенсии 11 и 12 числа, получат их раньше – 9 и 10 июня соответственно, — сообщили в региональном УФПС.

У «Почты России» в Челябинске есть горячая линия по вопросам доставки пенсий. Получить консультацию можно по номеру 8(351)260-27-69 с 8:00 до 17:00 по рабочим дням.

Напомним, в праздничные выходные в Челябинске изменятся троллейбусные и трамвайные маршруты.

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