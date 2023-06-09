Бизнесмены Челябинска провели турнир по гольфу

Деловое сообщество «Бизнес-малина» организовали для предпринимателей бизнес-турнир по гольфу. Фото: "Бизнес-малина"

«Бизнес-малина» объединяет предпринимателей с общими интересами, помогает наладить сотрудничество, развивать профессионализм. Деловое сообщество организовывает бранчи, дегустационные вечера, бизнес-турниры.

Фото: "Бизнес-малина"

В этот раз бизнесмены увлеклись игрой в гольф. Как отмечают организаторы, приобщение к любому виду спорта очень важно для всех, особенно – для бизнеса.

Фото: "Бизнес-малина"

– Происходит тренировка не только тела, но еще и концентрации внимания, дисциплины и силы воли. В момент мероприятия, мы знакомим гостей и с самой площадкой, масштабируем и популяризируем спорт в нашем регионе, – делятся организаторы Ольга Харина и Елизавета Ничипоренко.

С удовольствием турнир поддержал и титульный партнер мероприятия – экспертная стоматология Atis Faber. Стоматологи всегда на страже спорта и здорового образа жизни.

– Проблемы с зубами, как и любое другое заболевание, могут затруднить жизнь и карьеру спортсмена. Я не играю в гольф, но уважаю этот вид спорта за сложность и тонкость. Я желаю всем, кто занимается спортом, здоровья и сил для достижения своих целей. Помните о правильном питании и уходе за зубами, регулярно проходите медицинские обследования. Будьте настойчивыми, целеустремленными и уважайте свое здоровье, – отмечает главный врач клиники Atis Faber Людмила Малышева.