Рассказывал семье, как убивал и прятал труп: в Аше умершего мужчину осудили за совершенное 20 лет назад убийство

Дело прекращено в связи со смертью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выпил, поссорился, убил. Примерно так провел вечер в декабре 2001 года житель села Миньяр Ашинского района. Мужчина отправился к соседу и там поругался с гостем из Башкирии. Выяснять отношения отправились на улицу. Больше приезжего никто не видел.

Его труп нашли только в апреле, когда растаял снег. На теле были заметны травмы головы и грудной клетки, из-за них он и погиб. А второй участник конфликта спрятал его в канаве.

Казалось бы, все очевидно. Второго участника конфликта и подозревали. Но улик не было, поэтому расследование застопорилось. Ход делу дали в 2023 году, тогда и подтвердилась причастность мужчины к убийству. Но вот незадача, до суда он не дожил.

Зато остались его родственники. Мужчина подробно рассказывал им, как убивал обидчика и прятал труп. Именно сестра и потребовала рассмотреть уголовное дело в суде.

– Суд согласился с позицией государственного обвинителя о доказанности вины умершего по ч.4 ст.111 УК РФ и вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи со смертью, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тело лежало на балконе: женщина убила сожителя и провела полгода в квартире с его трупом

Тело нашли на железной дороге: школьница-блогер стала второй погибшей в многодетной семье

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru