В Челябинской области в выходные усилят проверки ГИБДД

Нарушителей будут интенсивно искать все выходные Фото: Рамиль Галиев

В Челябинской области 10-12 июня Госавтоинспекция усилит контроль за дорогами.

— В предстоящие праздничные и выходные дни будет увеличена плотность нарядов ДПС, — предупредили в региональном управлении ГИБДД. — Будут проводиться проверочные и рейдовые мероприятия.

Автоинспекторы собираются искать нарушителей правил движения, в особенности пьяных автомобилистов и тех, у кого нет водительских прав.

Напомним, в Челябинской области пообещали эвакуировать машины отдыхающих с берегов озер.

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