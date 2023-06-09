В Челябинской области в выходные усилят проверки ГИБДД

Нарушителей будут интенсивно искать все выходные
Фото: Рамиль Галиев
В Челябинской области 10-12 июня Госавтоинспекция усилит контроль за дорогами.
— В предстоящие праздничные и выходные дни будет увеличена плотность нарядов ДПС, — предупредили в региональном управлении ГИБДД. — Будут проводиться проверочные и рейдовые мероприятия.
Автоинспекторы собираются искать нарушителей правил движения, в особенности пьяных автомобилистов и тех, у кого нет водительских прав.
Напомним, в Челябинской области пообещали эвакуировать машины отдыхающих с берегов озер.
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