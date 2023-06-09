В Челябинской области в выходные похолодает до -3 градусов и пройдут грозы

Южноуральцев на выходных будет бросать то в жар, то в холод Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Челябинской области предупреждают о грозах и сильных заморозках. Погода в праздничные июньские выходные будет не слишком благоприятствовать отдыху.

Уже в ночь на субботу 10 июня в горных и низинных районах температура может опуститься до +6, +1 градуса.

В ночь на 11 июля будет немного теплее: не ниже +5 градусов.

А вот в ночь с 11 на 12 июня в горных районах возможны серьезные заморозки: до -3.

Днем в субботу прогнозируют от +22 до +27. В воскресенье днем погода заметно будет отличаться в северной и южной половине региона. Если на севере столбик термометра не поднимется выше отметки в +20 градусов, но на юге обещают от +24 до +29.

В праздничный день 12 июня в северной части Южного Урала будет всего +14, +19 градусов, а в южной — до +24.

Все три выходных дня на Южном Урале будут греметь грозы. Возможны кратковременные дожди, а ветер при отдельных порывах достигнет скорости 17 метров в секунду.

Напомним, в Челябинске запретили купаться на 32 пляжах.

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