Миасский автозавод представил арктический автобус на Всероссийском форуме в Челябинске

Фото: автомобильный завод «Урал»

Миасский автозавод «Урал» представил в рамках II Всероссийского форума «От импортозамещения к технологическому суверенитету» свою новую разработку – арктический автобус вместимостью до 22 человек. Ленточку открытия на пологе перерезали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полпред президента РФ в УРФО Владимир Якушев.

— Отличительной чертой представленного образца является каркасно-металлический однообъемный кузов, установленный на раму шасси на виброопорах, в котором с комфортом могут разместится до 22 пассажиров, — отметили в пресс-службе автозавода «Урал».

Уникальность арктического автобуса заключается в том, что он может ездить при максимально низких температурах и в условиях бездоржья. Проект для миасского автозавода разрабатывали ученые ЮУрГУ при участии коллег из МГТУ имени Баумана.

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