ГИБДД Челябинской области предупредила о возможных пробках на трассе М-5 в выходные дни

Фото: архив КП

В Челябинской области могут образоваться пробки на трассе М-5 в ближайшие выходные дни. Об этом предупредили в региональной Госавтоинспекции.

— В связи с проведением ремонтных работ может быть затруднено движение на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» с 1784 км по 1790 км. Особенно в выходные дни, — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что на участке трассы будут работать регулировщики, а также выставят дополнительные экипажи ДПС. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее продумывать маршрут.

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