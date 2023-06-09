В Челябинске почти на месяц ограничат движение на улице Островского

Ограничения снимут 1 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске ограничат движение транспорта на улице Островского. Причина – ремонт тепломагистрали. Об этом сообщили в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск».

— В связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях будет временно прекращено движение транспорта с 08:00 часов 12 июня до 23:00 часов 1 июля по улице Островского от дома №18 до дома №14 по Свердловскому проспекту, — уточнили в организации.

Движение транспорта в период ограничений будет осуществляться по схеме, согласованной с Госавтоинспекцией Челябинска. Водителей просят учитывать ремонтные работы на улице Островского и заранее планировать свой маршрут.

Иллюстрация: АО «УСТЭК-Челябинск»

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