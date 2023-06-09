В Челябинске открылась мультимедийная выставка о жизни Петра I

В рамках открытия выставки прошел исторический пленэр, где создавали картины по мотивам жизни Петра I. Фото: предоставлено организаторами

В челябинском мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» открылась выставка «30 картин из жизни Петра Великого». Она дополнила экспозицию «Романовы». Теперь челябинцы могут посмотреть путь становления и превращения России в великую державу стараниями царя, а впоследствии – императора.

Как отметила директор челябинского парка Полина Глинских, влияние Петра I на страну невозможно переоценить, поскольку его личность является для многих примером для подражания.

— Все мы знаем фразу из поэмы Александра Твардовского: «Урал – опорный край державы», но мало кто задумывается, что именно преобразования Петра Великого стали импульсом для того, чтобы наш край становился таковым, — рассказывает Полина Глинских. — И ценность этой выставки не ограничивается историческим значением, благодаря сильной художественной составляющей она открывает новые границы деятельности мультимедийных парков и подходов к изучению прошлого нашей страны.

Отметим, что выставка работает в 24 мультимедийных исторических парках «Россия – Моя история». Всероссийская церемония запуска проекта состоялась в историческом парке Санкт-Петербурга. В рамках мероприятия прошло прямое включение мультимедийных парков Саратова, Омска, Екатеринбурга и Челябинска.

К слову, помимо художественной части, в основу выставки легла большая научно-исследовательская работа: цифровые версии исторических и современных картин, видеоролики, разнообразная инфографика и познавательная информация о жизни и свершениях Петра I.

Фото: предоставлено организаторами

В рамках открытия выставки в челябинском историческом парке в пятницу, 9 июня, состоялся исторический пленэр, где все желающие смогли создать свою картину по мотивам жизни и свершениям Петра I. Участники под руководством специалистов сделали свои графические работы в технике коллажа, акварели, акрила или гуаши. Сюжеты их картин были вдохновлены биографией и реформами императора.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

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