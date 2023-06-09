Молодой водитель BMW сбил насмерть велосипедиста на трассе под Челябинском

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В ДТП под Челябинском погиб 62-летний велосипедист. Мужчину сбил автомобиль BMW. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла вечером 9 июня на 4 км автодороги «Шершни-Северный». За рулем BMW находился 30-летний водитель. Он сбил велосипедиста, когда тот пересекал проезжую часть в неположенном месте.

Мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

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