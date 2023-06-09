Общегородской Сабантуй в Челябинске 2023: где пройдет и чем удивит

По-другому Сабантуй называют праздником плуга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Общегородской Сабантуй в Челябинске состоится 17 июня. Этот праздник пройдет в ЦПКиО имени Гагарина сразу на нескольких площадках. Как сообщили в управлении культуры Челябинска, начнется мероприятие в 12:00.
Гости праздника смогут окунуться в атмосферу национальных традиций татарского и башкирского народов Южного Урала. Челябинцев ждут различные конкурсы, национальные игры, танцы, спортивные состязания и мастер-классы.
Вдоль центральной аллеи парка расположатся домики, в которых развернется торговля национальными товарами, а еще пройдут тематические выставки. Для того чтобы полностью погрузиться в атмосферу праздника плуга, на полянах установят просторные юрты и подворья.
На главной сцене для челябинцев выступят лучшие творческие коллективы города и региона, а также приглашенные артисты из Республик Татарстан и Башкортостан.
Любители спортивных зрелищ смогут посмотреть куреш - традиционный вид борьбы тюркских народов (внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества).
Справка КП
Сабантуй, а еще его называют «праздником плуга», самый известный народный праздник у тюркских народов. Раньше он проводился как награда за тяжкий труд на полях, когда заканчивались весенние посевные работы. Теперь его наполнение гораздо шире. Сабантуй — это повод окунуться в яркую национальную культуру и здорово повеселиться.
В Татарстане, к примеру, Сабантуй стал государственным праздником. А татарские общины отмечают его даже в Праге, Париже, Монреале, Стамбуле и в Вашингтоне.
В Челябинской области Сабантуй сначала проводят в городах и районах, а потом самые непоседливые коллективы и гости съезжаются на большой областной Сабантуй.
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