В Челябинской области будут эвакуировать оставленные у озер автомобили

Эвакуировать машины будут только в крайнем случае, когда не получится связаться с владельцем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эти длинные праздничные выходные многие жители области планируют провести на озерах. В пресс-службе ГИБДД по региону напомнили о порядке эвакуации автомобилей с берегов водоемов, чтобы избежать неприятных ситуаций.

— Эвакуироваться будут только те машины, которые на проезжей части мешают проезду специальной техники и автомобилей экстренных служб. Прежде чем убрать транспорт, сотрудники полиции будут устанавливать собственников, связываться с ними с просьбой переместить автомобиль, — сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

При этом решение об эвакуации примут лишь тогда, когда не получится связаться с владельцем автомобиля. В настоящее время ведутся переговоры с органами местного самоуправления о расширении парковочных мест.

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