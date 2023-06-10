Путин присвоил почетное звание главному полицейскому Челябинской области

Почетное звание присваивается за высокий профессионализм. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В преддверии Дня России глава государства Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания начальнику Главного управления МВД по Челябинской области Михаилу Скокову.

Это звание присваивается за высокий профессионализм, заслуги в борьбе с преступностью, обеспечение защиты прав и свобод человека, охрану общественного порядка, а также за выявление, пресечение и раскрытие преступлений.

С получением награды главного полицейского Челябинской области поздравил министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев. Торжественная церемония проходила по видео-конференц-связи.

Напомним, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков руководит челябинским ГУ МВД с начала 2022 года.

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