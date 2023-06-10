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НовостиОбщество10 июня 2023 6:21

Путин присвоил почетное звание главному полицейскому Челябинской области

Михаил Скоков удостоен звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации»
Дарья АНТОН
Почетное звание присваивается за высокий профессионализм.

Почетное звание присваивается за высокий профессионализм.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В преддверии Дня России глава государства Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания начальнику Главного управления МВД по Челябинской области Михаилу Скокову.

Это звание присваивается за высокий профессионализм, заслуги в борьбе с преступностью, обеспечение защиты прав и свобод человека, охрану общественного порядка, а также за выявление, пресечение и раскрытие преступлений.

С получением награды главного полицейского Челябинской области поздравил министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев. Торжественная церемония проходила по видео-конференц-связи.

Напомним, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков руководит челябинским ГУ МВД с начала 2022 года.

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