Путин присвоил почетное звание главному полицейскому Челябинской области

Почетное звание присваивается за высокий профессионализм.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В преддверии Дня России глава государства Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания начальнику Главного управления МВД по Челябинской области Михаилу Скокову.
Это звание присваивается за высокий профессионализм, заслуги в борьбе с преступностью, обеспечение защиты прав и свобод человека, охрану общественного порядка, а также за выявление, пресечение и раскрытие преступлений.
С получением награды главного полицейского Челябинской области поздравил министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев. Торжественная церемония проходила по видео-конференц-связи.
Напомним, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков руководит челябинским ГУ МВД с начала 2022 года.
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