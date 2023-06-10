Юлия Барановская обратилась к жителям Челябинской области с призывом поддержать южноуральских бойцов

Телеведущая записала видео для жителей Южного Урала. Фото: скриншот из видео

К празднику Народный фронт запустил марафон по сбору средств и вещей для южноуральских бойцов в рамках проекта «Все для Победы».

Телеведущая Юлия Барановская обратилась к жителям Челябинской области с просьбой принять участие в сборе помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

– Дорогие челябинцы, наши защитники находятся на передовой, и очень хотелось бы поздравить их с Днем России, привезти нужные и важные подарки. Я уверена, что вместе мы сможем сделать для них настоящий праздник и показать им, что они не одни, что у них за спиной стоим мы, – сказала телеведущая в видеозаписи, размещенной в telegram-канале «Народный фронт Челябинской области».

Жители области могут принести свои посылки для военнослужащих в региональное отделение Общероссийского народного фронта, которое находится по адресу: улица Цвиллинга, 20, город Челябинск.

Помимо этого, можно отправить любую сумму на региональный специальный счет через QR-код в видео или банковские реквизиты.

Вместе с тем, марафон уже поддержали предприниматели и неравнодушные жители. По информации Народного фронта Челябинской области, один из бизнесменов передал для южноуральских военнослужащих передвижной разведывательный пост, который станет отличным помощником для разведчиков. Челябинская пенсионерка перевела свои накопления на покупку бронежилетов, после чего сама вручила обмундирование парням. Эта встреча растрогала всех.

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