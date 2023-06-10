В Магнитогорске 87-летняя бабушка отдала «курьеру» 300 тысяч рублей за спасение родственника

Звонок с сообщением «Ваш родственник попал в ДТП» является третьей по частоте схеме мошенничества. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

87-летней пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее близкий родственник попал в ДТП, а для урегулирования ситуации требуются деньги. Следуя инструкции, бабушка передала 300 тысяч рублей приехавшей женщине. «Курьер» перевела деньги на счет заказчика.

Сотрудники полиции Магнитогорска опросили пожилую женщину и ее соседей, составили словесный портрет с описанием одежды и примет внешности.

– По приметам была задержана ранее не судимая горожанка 1991 года рождения. Она работала упаковщицей на одном из городских предприятий. Возбуждено уголовное дело, – сообщили в полиции Челябинской области.

В ведомстве напомнили, что согласно статистике тревожный звонок с сообщением «Ваш родственник попал в ДТП» является третьей по частоте схеме мошенничества. Курьер в этом случае – соучастник преступления и несет уголовную ответственность.

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