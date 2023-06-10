Челябинскую приму-балерину губернатор наградил медалью за заслуги перед областью

Челябинской приме-балерине Татьяне Предеиной 10 июня исполнилось 55 лет. Фото: Челябинский театр оперы и балета

10 июня отмечает юбилей одна из самых ярких российских балерин Татьяна Предеина. Накануне губернатор Алексей Текслер наградил приму медалью «За заслуги перед Челябинской областью». Соответствующее постановление появилось на портале официального опубликования правовых актов.

Татьяна Предеина удостоена награды за высокое профессиональное мастерство, выдающиеся заслуги в культуре и искусстве, способствующие процветанию Челябинской области и повышению ее авторитета в РФ и за рубежом.

Артистка является не только примой Челябинского театра оперы и балета им. Глинки, но и ученицей великой Екатерины Максимовой, солисткой театра, педагогом, первой в России действующей примой, которая получила ученую степень кандидата наук. Балерина играла в известных спектаклях: "Дон Кихот", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица" и "Золушка". С 2005 года является народной артисткой России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru