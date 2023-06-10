Почти 90 лет назад в Челябинске начали печатать книги, которые читали все: интересные факты о Южно-Уральском книжном издательстве

Фото: hornews.com

В 1935 году в Челябинске начало работать одно из крупных на Урале издательств – Южно-Уральское книжное издательство. Оно сыграло огромную роль в книгоиздательском деле страны.

За годы работы ЮУКИ напечатало множество книг, некоторые из которых сегодня просто на вес золота. О легендарном издательстве и его книгах рассказали hornews.com.

Первое название издательства – «Челябгиз». Руководил им латышский поэт и редактор журнала «Целтнэ» Эдуард Шиллер, а штат сотрудников состоял всего из шести человек.

До сих пор можно найти книги с аббревиатурой «Челябгиз» на титульном листе. Там печаталась не только художественная литература, но и книги на политическую и краеведческую тематику, учебники. Неизвестно, какая из книг стала самой первой. Но можно предположить, что это книжка с воспоминаниями большевика С. Осокина «1905 год в Челябинске». Также одни из первых изданий – сборник произведений членов литературного кружка ЧТЗ «Первые звенья» и очерки писателя Виталия Бианки «В гостях у челябинцев».

Одна из первых напечатанных книг. Фото: hornews.com

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке хранятся и другие книги, из числа первых отпечатанных в ЮУКИ. Среди них сборник произведений челябинского писателя А. Г. Туркина, исследование Г. И. Исупова о состоянии и перспективах развития черной металлургии на Южном Урале в 30-е годы, а также политические брошюры и сборники с произведениями уральских писателей.

Но настоящей легендой стала сказка «Базар» Василия Кузнецова. Челябинское издательство напечатало ее в 1935 году. Поэт-самоучка из-под Еткуля не планировал ее издавать и написал сказку для сына, но она покорила всю страну. Книга издается до сих пор.

В 1930 годы ЮУКИ выпускало по 30 наименований книг и брошюр ежегодно. Но в годы Великой Отечественной Войны объем возрос до 200 названий. Самыми популярными экземплярами были книги уральских писателей о героях-земляках.

В 1950-е годы выпуск литературы снова сократился, издавали в основном брошюры о передовом опыте в сельском хозяйстве, металлургии и партийном руководстве.

Особую роль в Южно-Уральском книжном издательстве играли иллюстрации. Многие книги украшали работы челябинских художников-графиков и живописцев. К примеру, Валентина Челинцова проиллюстрировала сказки А. Пушкина и повесть «Товарищи» В. Пистоленко. Работы Николая Аникина можно увидеть в книге Константина Скворцова «Западная трибуна. Курчатов», а Михаил Ткачев иллюстрировал произведение Василия Кузнецова «Рыжик».

Иллюстрация к повести В. Пистоленко «Товарищи». Фото: hornews.com

Другие именитые советские художники Николай и Генриетта Бурмагины рисовали иллюстрации к «Мужицкому сказу о Ленине» Лидии Сейфуллиной и «Охониным бровям» Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Но наибольшую известность приобрел Дмитрий Фехнер. Он изображал современный ему Челябинск с заводами, памятными местами и живописными окрестностями.

Гравюры Дмитрия Фехнера. Фото: hornews.com

– Все его творчество пронизано любовью к Южному Уралу – создается ощущение, что такие работы мог создавать только уроженец и коренной житель региона. Графика Фехнера сочетает в себе небывалое мастерство и реалистичность, широкому кругу имя автора знакомо именно по серии цветных гравюр на линолеуме «Южный Урал», изданной Южно-Уральским книжным издательством в 1950 году, – отмечает hornews.com.

В 1960-1970-е годы в издательстве вновь выросли тиражи, а в коллективе стало 40 человек. К 80-м годам значительно увеличился выпуск подарочных изданий, различных книжных серий, а также сборники «Каменный пояс», «Уральский библиофил» и краеведческий «Рифей».

В 1990-е издательство обратилось к учебно-познавательной и справочной литературе, краеведческим альбомам, а также книгам по истории и культуре Урала. Одной из самых известных книг стал фотоальбом «Ильменский заповедник».

На сегодняшний день ЮУКИ прекратило свою деятельность. Однако отдельные экземпляры книг можно купить в букинистических лавках Челябинска.

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