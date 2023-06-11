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НовостиОбщество11 июня 2023 4:35

В составе «Орлана», идущего из Челябинска в Екатеринбург, увеличили число вагонов

Решение было принято из-за популярности маршрута
Олег КОСТЕНКО

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В поезде «Орлан», который идет из Челябинска в Екатеринбург, с 10 по 13 июня увеличили число вагонов. В одном составе их будет идти четыре.

– В связи с большой популярностью составом из 4 вагонов «Орлан» будет курсировать ежедневно в период выходных дней, – сообщили в Свердловской пригородной компании.

«Орлан» также называют рельсовым автобусом. Из Челябинска он отправляется в 06:39, прибывает в 10:35. Обратно стартует в 18:00 и приходит в 21:56. Время пути – 3 часа 56 минут.

Впервые быстрый поезд отправился из Челябинска 12 ноября. Тогда пассажиры жаловались на нехватку мест.

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