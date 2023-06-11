Боксеры сборной команды Челябинской области получили почти 400 тысяч за места на пьедестале первенства России

Ахмадхош Махмадшоев (слева) и Дониер Назаров с тренером сборной Челябинской области Фаригатом Касымовым. Фото Федерации бокса Челябинской области

В подмосковном Серпухове завершился чемпионат России по боксу среди юниоров. На счету южноуральских боксеров серебряная и бронзовая награды и премиальные за призовые места. Всего за медали состязаний боролись 267 сильнейших боксеров 19-22 лет из 59 регионов страны.

Сборную команду Челябинской области по боксу представляли 5 боксеров. По результатам выступления они завоевали две награды — серебряную и бронзовую медали. Лучший результат показал челябинец Ахмадшох Махмадшоев, бронзовый призер чемпионата России среди мужчин стал серебряным призером в весовой категории 67 кг 21-летний боксер провел на ринге пять боев, уступил лишь в финале представителю Санкт-Петербурга.

Бронзу в этой же весовой категории 67 кг в копилку сборной команды Челябинской области положил Дониёр Назаров, мастер спорта России из Челябинска, победитель первенств УрФО и Всероссийских состязаний. Он записал на свой счет три победы, а в полуфинале отдал победу товарищу по команде Ахмадшоху Махмадшоеву. Отметим, что спортсмены тренируются под руководством заслуженного тренера России, главного тренера сборной команды Челябинской области Фаригата Касымова, первый тренер медалистов — Дмитрий Рогожников.

Призовой фонд первенства России по боксу составил рекордные 18,2 млн рублей. За первое место спортсмены получали 500 тысяч, за второе — 250 тысяч, а за третье —125 тысяч рублей . Впервые награждались боксеры , занявшие пятые места, они получили по 100 тысяч рублей.

Турнир стал отборочным в сборную страны, которая в ноябре примет участие в первенстве Европы 2023 года в Азербайджане.

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